吳國際准首年培訓醫生做高難度手術　遭威院暫停主管職務

曾於換肝手術擅自離開、現任中大醫學院教授兼威爾斯親王醫院肝膽胰外科主管吳國際，今年6月被爆手術醜聞。他目前已被暫停主管一職，並改由外科顧問醫生李傑輝署任，有待醫院專責小組撰寫相關報告後，再由院長等人決定是否恢復其主管職位。據了解，吳在停職期間，臨床及教學工作不受影響。

事發於今年6月9日，吳國際處理一宗胰十二指腸切除手術時，批准一名正接受首年專科培訓的女醫生，負責做高難度的接駁膽管及迴腸手術。涉事腫瘤病人術後傷口出現滲漏，須留醫一個月。

事件曝光後，威院已成立專責小組調查，檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，包括不同資歷的受訓醫生在監督下可參與的手術種類，以確保受訓醫生所進行的手術難度與其專業水平相稱。

威院回覆指，專責小組完成報告後，會盡快呈交新界東醫院聯網總監。專責小組工作期間，肝膽胰外科主管一職暫由外科顧問醫生李傑輝署任。

中大醫學院回應指，由於威院的專責小組仍在檢視有關事件，本院不適合作評論。目前吳教授是中大醫學院外科學系教授，其教學、研究及臨床工作仍繼續。有關其聘用詳情，由於涉及個人資料，本院不宜回應。