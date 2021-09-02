食環署建議整合西營盤街市　計劃2023/24年度關閉正街街市

政府於《2018年施政報告》指將全面審視現有公眾街市的使用情況及發展潛力，包括考慮整合街市。食物環境衞生署建議整合正街街市及西營盤街市，騰出土地設立醫療衞生相關設施，並初步計劃於2023/24年度關閉正街街市，並會在諮詢相關持份者及按實際情況，敲定關閉街市的具體日期及安排。

食環署指出，正街街市於1976年落成，及後經過多次重建及翻新，現共設有46個攤檔，當中出租34個攤檔，出租率為74%。至於西營盤街市則於1999年落成，共設有93個攤檔，當中出租84個攤檔，出租率為90%。該署指，經檢視兩個街市的使用情況和發展潛力後，計劃整合兩個街市，並騰空正街街市予食物及衞生局設立醫療衞生相關設施。

食環署建議，遷置現有正街街市攤檔租戶至對面的西營盤街市或其他食環署轄下指定街市，當正街街市關閉後，一併關閉位於街市地下的垃圾收集站。同時，該署建議在現時空置的西營盤街市一樓設置新的攤檔，及預留該街市的空置攤檔，用作遷置正街街市售賣乾 貨、濕貨、水果或經營服務行業的租戶；由於西營盤街市不設熟食攤檔，現時在正街街市經營熟食攤檔的租戶將獲安排遷置至其他食環署轄下指定街市的空置熟食攤檔繼續經營。

食環署續稱會考慮作出恩恤安排，包括向選擇結業或搬遷至西營盤街市或其他食環署轄下指定街市的空置攤檔繼續營業的租戶，發放一筆過特惠金。