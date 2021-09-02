Dr.東：乳癌屬女性最常患癌症　新標靶藥能將復發風險減半

乳癌是本港常見癌症第3位，更是女性常見癌症中第1位。2018年錄得的4645宗新症中，99%患者都是女性，達4618宗，令不少女士都聞之色變。臨床腫瘤科專科醫生蔡添成指，乳癌分為多個種類，治療方案會因應種類調整。癌症患者無不擔心復發，而HER2型乳癌的患者復發機會較高，但蔡提到近一年開始有新口服標靶藥，能將早期HER2+乳癌患者的復發風險減低一半。

蔡添成指，外科手術、放射療法、賀爾蒙(激素)療法和化學治療都是早期乳癌的治療方式，目標都是要清除乳癌腫瘤、消滅乳房或腋下部位殘留的癌細胞，以及已經擴散至乳房和腋下部位以外但無法察覺的癌細胞。他提到乳癌分為多個種類，治療方式的配搭都會因種類調整。

在不同種類的乳癌中，蔡指HER2型乳癌較棘手，因癌細胞上有大量HER2蛋白質，令癌細胞生長特別快，擴散速度快，以致這類患者的存活率較其他類型乳癌患者低。他續指，現時醫學界已有針對HER2型癌細胞的標靶藥，早年發展的第一代標靶藥是藉著封鎖癌細胞上HER2蛋白質的「天線」，令它們無法正常運作，據臨床研究顯示，在手術後的輔助化療加入為期1年，每3星期1針，共18針的標靶藥，可將復發風險進一步減低8至10%。

蔡表示，乳癌復發亦有分局部復發或遠端轉移，前者是從淋巴管、微血管向外發展，癌細胞進入淋巴管隨着淋巴液轉移到鎖骨上下、同側腋下及內乳淋巴結，同側乳房或會發現癌細胞，而胸壁位置亦有機會出現小顆粒及硬塊。後者則是癌細胞順著血液，或者從淋巴結往外擴散，癌細胞出現在乳房局部以外區域，對其他器官造成影響，最常見出現遠端轉移的器官包括骨骼、肝臟、肺臟及腦部。至於癌細胞擴散至腦部會有何症狀，他坦言要視乎是擴散到腦部哪個區域，若擴散至負責認知的區域，患者會有人格和行為上的突然改變。

蔡又提到，近一年有一種新口服標靶藥「奈拉替尼(Neratinib)」，可用作強化延伸輔助治療；臨床研究亦顯示，這種新藥可令早期HER2+乳癌患者的復發風險減低一半。他解釋新藥的分子較小，可穿透細胞表面，抑制癌細胞生長。相比其他藥，新藥亦可穿過血腦屏障，減少乳癌擴散至腦部的風險。他提到一名39歲女病人，經歷完手術、輔助化療及標靶藥，正服用這種新藥，病情相當穩定。

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