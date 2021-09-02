東方日報A1：藝術中心拒租場　何韻詩個唱臨門泡湯

被指為黑暴推手之一、曾先後到美國國會及聯合國組織游說外國制裁中國及香港的藝人何韻詩，昨遭連環打擊，她原訂於9月6日至12日租用香港藝術中心（藝術中心）舉行演唱會，但中心引用場地租借合約條款第22（c）條取消她的租訂，該條款指租用者及活動可能會危害公共秩序及安全，料何韻詩因此損失的門票收入已逾百萬元；另一方面，她擔任信託人的「612人道支援基金」遭警方國安處高調徹查。何韻詩不滿藝術中心取消租場，聲稱保留追究權利，不過，文化藝術界人士認為，場地管理者有權作審慎決定；有議員則指以何近年的言行舉止，或難以說服中心她能妥善運用場地。

何韻詩昨日在社交媒體公布，藝術中心以場地租借合約為由，臨時取消她於2021年9月6日至12日期間，租用壽臣劇院作為演唱會場地的預訂。何仔細檢視演出內容及宣傳資料，聲稱當中絕無危害公眾秩序及安全，以及觸犯法例的可能性，但藝術中心仍決定退回所涉的12.7萬元場租，取消其租場。

何稍後在社交網站表示，原定在9月12日舉行的網上直播將會繼續，並稱：「當一個城市連一個演唱會也再也容不下，作為歌手更要放聲唱、高聲唱。」東網向何韻詩查詢籌備演唱會的細節及開支等，其助手僅稱沒有補充，已交由律師處理追究事宜。

藝術中心回覆東網時，向已買票的觀眾致歉。據藝術中心回覆何指，管理層有責任密切留意社會的最新發展及相關法律。香港藝術中心監督團成員雷鼎鳴回應傳媒查詢時則指，取消何租場一事，內部曾諮詢監督團成員包括他本人，中心管理層上星期亦諮詢過律師意見，經研究及分析整件事，認為「理由充分」，不過，他沒有透露當中內容。

何韻詩近年活躍社會運動，從2014年的佔領行動到前年的反對修訂《逃犯條例》活動均密密參與，又多次赴境外要求外國制裁中國及香港，其「政治表演」已引發不少反彈。

據了解，何近年多次申請在紅磡體育館及康文署場地舉辦演唱會均不果，去年她轉而向小型演藝場地埋手，像今次擬舉行演唱會的壽臣劇院，在疫情措施下只能容納350多名觀眾，但租用申請仍十分向隅，有時需一年前預訂，按何韻詩擬舉行7場演唱會、每張門票收費680元計算，其門票收入料已損失逾百萬元。

何租場被取消後，有指事件反映本港亦有針對藝人的「封殺行動」，立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，無法評論場地管理者的做法是否適當。至於今次行為是否政治打壓，馬逢國認為這屬見仁見智，在事實真相未知之前，不會隨意評論。

他又強調，場地管理者都是審慎做決定的，到底背後考慮的風險及原因，只有他們最清楚，也不能假設他們有這樣的考慮。

議員張國鈞則認為，如香港藝術中心有此決定，應該掌握了部分資料。至於事件會否予外界認為與何的政治立場或與示威者關係密切有關，張認為會令外界有相關聯想，又指何近年的言行舉止，或難以說服中心她能妥善運用場地。他建議中心有必要公開交代取消決定原因，說明何的演唱會有何地方違反規例。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：