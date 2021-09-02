千名長者為消費券頻撲得個吉　葛珮帆促當局派員致電登記

港府昨日(1日)向在7月18日或之後完成電子登記，又或在登記期內遞交書面表格的合資格市民發放第一期2,000元電子消費券，惟不少長者昨晨多番嘗試仍未能領取消費券，隨即到位於旺角的秘書處爭論，最終引起大混亂，長者批評「政府派錢都派得衰過人」，有政黨稱收到千宗投訴，港府其後宣布延長市民補交資料而重新登記的安排兩周。

議員葛珮帆今早(2日)在電台節目表示，未能領取消費券原因包括填錯資料、未有按時遞交補充資料等，部分長者曾收到電話短訊要求補充資料，但由於不太懂接收短訊，錯過補交資料時限，亦有部分長者是未有收到短訊。葛促請當局派員致電長者通知相關情況，認為會較為穩妥。

油尖旺區議會副主席朱子洛亦表示，昨日收到大量求助，包括長者和少數族裔，他們部分因不懂閱讀手機短訊，錯過了補交資料，有一對夫妻同時交表，但只有1人收到款項。他指部分市民由於對電子器材不熟悉，才會會選用書面登記，批評政府以手機短訊通知的做法矛盾，又憂慮部分表格在運送期間遺失，促當局檢視。