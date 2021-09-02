提供多元理財產品　致富繼往開來力臻完美

致富金融集團植根香港，自1979年創辦以來一直專注業務發展，致力為客戶提供多元化的投資理財產品和服務，照顧客戶各方面的財富管理需要。集團榮獲「超卓投資管理企業大獎」，印證追求卓越的精神深得客戶與業界的認同。致富將繼往開來，力臻完美，為客戶提供最佳的服務體驗。

投資者對高質素的財富管理服務需求殷切。致富為客戶提供本地及環球股票、債券、商品期貨、各類衍生工具買賣外，亦積極為客戶提供更多元化的投資理財產品，如保險、基金、海外房地產等。同時，集團亦推出「致富享譽理財」的高端客戶服務，為高淨值人士提供度身訂造的投資理財方案。為了配合數碼化年代，致富亦推出網上基金交易平台和月供基金服務，助客戶以低成本作環球及多元資產投資，分散風險。

致富金融集團行政總裁李兆豐表示，集團將會繼續擴闊銷售渠道，增聘銷售人員提升理財產品推廣，以爭取吸納更多潛在客戶。內地和香港的客戶普遍較為富裕，對投資理財的需求日漸增加，而且預計下半年新股市場將持續蓬勃。

他指：「感謝《東方日報》頒發「超卓投資管理企業大獎」這個極具意義的獎項給致富，集團上下所有同事都感到非常鼓舞。我們會繼續努力，於投資管理平台上不斷創新求變，務求為客戶提供最佳的服務體驗！」

在投資理財產品上，致富現時分銷超過20間基金公司的產品，客戶可以在其網站上的基金專頁平台獲得最新基金資訊，以揀選合適的基金作投資。集團同時會繼續招聘更多保險專員，協助客戶分析保險需要，在生活及投資路途上提供穩健的安全網，讓客戶無後顧之憂。

李兆豐稱，預期快將實施的「粵港澳跨境理財通」更是重大機遇，有助大灣區內人流、物流、資金流和訊息流的交往，帶動區內整體經濟增長，亦將為區內金融及保險業帶來無限商機。

致富與時並進，早在多年前已積極拓展內地業務，在深圳、上海及北京設有代表辦事處，擁有自己的資訊科技團隊，致力培訓員工和向外招募理財精英，不斷提升投資管理平台、便利跨境開戶服務及資訊交流。未來將繼續投入大量資源，為客戶提供更方便的投資渠道，協助客戶進行財富增值。

客戶要提高投資勝算，離不開以最快時間收到重要市場資訊。對此，致富致力為客戶提供最新市場資訊。致富研究部每日會提供港股和美股的市前資訊予客戶，當中包括大市走勢預測和重點企業新聞，並刊登於網站和手機應用程式上。

同時，集團在每日開市及收市時段於公司Facebook專頁亦設有當天重點資訊，以及因應新股上市時間而提供相應資訊，又會透過即時通訊應用程式如WhatsApp、微信，給予專屬客戶最新市場資訊和突發消息。

他總結，致富將會繼續物色科技人才，投放大量資源優化網上金融服務平台，豐富資訊內容，亦會擴大業務、增聘人手、提升資訊科技系統及企業品牌等，持續運用數碼科技捕捉市場機遇。