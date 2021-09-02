選委會9.19選舉　動員3000警力防黑暴

選舉委員會界別分組選舉將於本月19日進行，消息指為防止黑暴重燃，警方會參考今年七一的高規格部署，初步計劃在選舉當日動員大批警力嚴密布防，據了解，5個票站將部署近3,000警力，亦會調派大量軍裝及便衣警員在全日作高姿態站崗及巡邏，震懾激進分子，並即時應對突發情況。

消息指，由於本港出現本土恐怖主義苗頭，加上要慎防今年七一曾發生孤狼式恐怖襲擊的刺警案重演。另外，因今次的選委會選舉屬完善選舉制度下的新產物，不排除有人會作出干擾、破壞選舉。有見及此，警方經風險評估後，除在票站內外駐兵，亦計劃在旺區、人多聚集地方、重要建築物、港鐵站等駐重兵，警方會視乎未來10多天的形勢再檢討布防。

有關今年七一的布防，警方當時出動反恐特勤隊及多個總區應變大隊、安排水炮車及裝甲車在特定位置隨時候命、在過海隧道及主要幹道設置路障、封鎖維園以防人群聚集等。

今次選委會選舉選民人數減至約8,000人，選舉管理委員會當日會在港九新界共設5個票站，分別在灣仔會議展覽中心、九龍公園體育館、屯門大會堂、沙田大會堂及荃灣雅麗珊社區中心設立一般票站，並在長沙灣警署設置專用投票站。當日的投票時間是由早上9時至下午6時，在投票結束後，會展的票站會改作中央點票中心。另外，票站首次採用電子選民登記冊派發選票，設立「關愛隊」方便年滿70歲以上的長者、孕婦及殘疾人士投票，及禁止煽惑其他人投白票、不投票等。