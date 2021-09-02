渣馬今起接受公眾及傷健人士報名　下周五公布抽籤結果

將於10月24日如期復辦的渣打香港馬拉松，今日(2日)上午10時起正式接受公眾抽籤及傷健人士名額網上報名，時間至下周一(6日)晚上7時，並會在下周五(10日)下午2時起公布結果。

大會提醒打算報名的傷健人士注意，名額為先到先得，並需遞交「殘疾人士登記證」(雙面)電子副本；至於視障人士在申請時，需同時提名領跑員。

今年的賽事將維持全程馬拉松、半馬拉松及10公里賽事3個距離組別，合共提供18,500參賽名額，參加者必須於10月10日前完成接種政府認可的新冠疫苗。由於今年名額較去年少，合資格者如最終未能成功報名，預留名額將可保留至2022年賽事。大會亦首度舉辦虛擬馬拉松，讓全球各地的跑手一齊跑！

賽程路線方面，馬拉松及半馬拉松的起點為尖沙咀彌敦道，至於10公里賽事的起點則為全新的西隧九龍收費廣場，終點則同爲維多利亞公園。若實體賽事於比賽舉行14天前(即10月10日或之前)取消，跑手可獲50%報名費退款。若實體賽事於比賽舉行前14天內(即10月10日後)取消，所有跑手將不獲退款，但可免費獲得虛擬跑名額。