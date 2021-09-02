逾百市民烈日下交表申消費券　長者鬧爆：擺明虐老

政府昨日(1日)發放次輪登記首期2,000港元的電子消費券，惟大批市民聲稱未能成功領取，港府最終晚宣布將消費券補交資料的登記延長兩周。於旺角始創中心的秘書處外，今早(2日)大排長龍，有過百名市民輪候，更有長者早上6時半已到場取籌，他批評政府安排混亂，「擺明虐老啦」。政府代表今早在電台節目解釋，由於不少市民在填寫書面申請時未有簽名、或附上身份證複本，以致申請未獲批，承認收到近千名市民查詢，重申秘書處會未來兩個周六會開放及加快處理個案。

有長者因未能取款嘗試了解原因，今早特意6時半前來拿籌，批評申請消費券程序十分麻煩。另亦有市民帶動行動不便的長者前來，因長者不諳用電腦，錯過要補交資料的信息，認為政府安排不周。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，因部分市民未有妥善填寫書面登記，當中市民未有簽名、未有夾附身份證複本，或沒有填上應填的資料，舉例指「在港聲明的要求」，應只剔其中一格，但有人未有剔好，亦有人連剔兩格，導致未能申請成功。王續指，昨日有約數百至1000名市民到秘書處查詢，秘書處會在未來兩個星期六，早上9時至下午6時提供服務，職員亦會盡量幫到場補交資料的市民，確認資料無誤，又指政府延長重新登記的期限至本月15日，呼籲市民不用太急於湧往秘書處。