涉暴動時企圖搶警霰彈槍　16歲男生暴動及企管槍械罪成

16歲男生被指於2019年尾，在上水廣場外天橋參與暴動，且在被警方追截掙扎期間，涉以手推警員胸口及圖搶奪警員的霰彈槍，其手指更一度碰到槍的扳機位置並扣下扳機，但未有成功開槍。男生事後被控暴動等5罪，他上月承認其中兩項抗拒警員罪，但否認其餘3罪受審後，今（2日）在區院被裁定暴動等2罪罪成，襲警罪則罪名不成立。法官姚勳智明言控罪嚴重，監禁將是合適刑罰，並將男生還押至本月23日量刑，待索閱其背景報告。

被告陳鎮顯(現年19歲），早前否認暴動、襲警及企圖無牌管有槍械並3罪。控罪指被告於2019年12月28日，在上水廣場行人天橋參與暴動及襲擊警員20614，另在上水廣場2樓企圖管有1支警用霰彈槍，今被裁定暴動及企圖無牌管有槍械罪罪成。被告早前亦已承認抗拒警員20614及24201。辯方對當時曾發生暴動並沒爭議，只爭議被告是否參與其中，及指被告或只是意外觸碰警員槍械。

法官裁決指，比對片段、截圖及證人證供，被告當時身穿黑色外套、紅白黑波鞋、鞋帶頻色及鞋身標誌等，均與向途人施襲的人相同，且從片段中亦看不見有其他人士有此相同衣着，毫無疑問被告就是該施襲者，並身處暴動現場，更曾箍著途人頸項，又拿傘作遮擋，故被告確曾參與暴動。片段亦清楚顯示被告曾拿著警員長槍的槍柄，手指更清楚地已扣入板機位置，這絕非意外碰觸，因而裁定被告暴動及企圖無牌管有槍械罪罪成；襲警罪方面，法官認為兩名警員的證供有所分歧及混亂，且他們的證供亦與其記事冊紀錄不符，片段亦未有拍到襲警的情況，難以安穩地接納此方面的證供，故裁定被告襲警罪不成立。

案情指當日下午一批約50人在該天橋聚集，部分人穿黑衣及戴口罩，並向途人作出包括粗口辱罵、推撞及要求檢查電話的滋擾行為，被告亦在現場。有途人以手機拍攝時遭人包圍及要求刪照片，被告則打開啡色雨傘作遮擋，又曾以手箍該途人的頸。警員其後到場，並追截懷疑涉案的被告，期間手持雷明登霰彈槍的警員與被告糾纏期間，被告手捉雷明登槍柄及用力搶奪，且把左手食指扣入槍的扳機位置連續拉了3下，但因槍被保險鎖鎖上及彈藥未上膛而未能成功開槍。最終被告被警員施以胡椒噴霧制服。