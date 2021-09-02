禁電子煙草案有轉機　立法會下周五開會討論

涉及禁售電子煙及加熱煙的《2019年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》，在本立法年度重新審議，但處於「膠着」狀態，自6月下旬起已再無召開會議。有關的法案委員會主席黃定光指，政府計劃在下周五(10日)再開會，相信屆時會決定是否接納議員邵家輝提出的修正案，改為禁止電子煙及規管加熱煙。

黃定光表示，有信心可於本屆立法會會期結束前完成修例工作，不過議員有權提出修訂，並會透過會議程序進行表決，而政府亦有權在過程中決定是否接納有關修訂。被問到特首林鄭月娥是否有親自游說議員接納政府方案，黃指有來自多方面的游說，包括政府、吸煙與健康委員會主席湯修齊、煙草業界、報攤販商等，他強調在推出任何法例時均會出現類似情況，在立法及討論過程中需聽取各方意見。

黃定光所屬的民建聯昨日(1日)召開黨團大會後，決定統一立場，支持全禁電子煙和加熱煙。民建聯在議會內手持13票，加上支持全禁的工聯會、新民黨、經民聯議員梁美芬、議員田北辰、醫學界議員陳沛然，預料已有最少22名議員會為政府方案投下贊成票，達過半數在席議員支持法案的門檻。

至於邵家輝則指，當局在會議以外很少找他討論，相信對方是認為反正都「傾唔掂數」。邵預料當局在會議上會有明確取態，但他認為全港70多萬名煙民需要有人為他們發聲，亦有自己的選擇，在此階段只能盡力推動修正案，繼續游說各議員。

被問及邵所屬的自由黨會否統一投票取態，他指黨友張宇人作為行政會議成員，過去有跟隨政府立場投票，預料今次亦會支持政府方案。邵則重申自己同意禁電子煙，不過加熱煙與傳統香煙一樣同屬煙草產品，認為只禁加熱煙、不禁傳統香煙的理據不足，他認為加熱煙可解決傳統香煙引致的火災及氣味問題，傷害較低亦較乾淨。