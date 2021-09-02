大角咀拳館男子受襲命案　7男女被解往法院提堂

警方於今年6月28日接獲廣華醫院報案，指一名27歲姓陸男子於拳館昏迷送院，其頭部及身體多處有可疑瘀痕，留醫個多月後不治。警方調查後，本周一（8月30日）拘捕6男1女，控告他們一項謀殺罪。其中6人今早（2日）被押解到九龍城裁判法院提堂，暫毋須答辯，並須還押至10月22日再訊，期間警方將進一步調查；女被告則報稱不適留院，將於今午再押解往法院提訊。

7名涉案被告依次為李婉彤（29歲）、蔡熊（22歲）、郭耀淇（22歲）、黎嘉寶（24歲）、林俊康（24歲）、吳庭富（29歲）、黃聖鈞（25歲），其中黃報稱裝修工人，其餘6人均報稱無業。除女被告李婉彤仍然留院外，其餘6人今早一同被解往法院應訊。控罪指，7人於2021年6月25至6月26日，在大角咀洋松街君豪工商大廈11樓B1室，連同謝家齊、周文康、徐俊彥及其他3人，謀殺男子陸穎豪。

控方今天申請案件押後，以待警方作進一步調查，包括索取死者死亡報告及法證檢驗，而控罪提及的謝家齊、周文康和徐俊彥，早前已被押解提堂，下次再提訊時將一同處理。6名男被告今天均沒有保釋申請，須還押看管。