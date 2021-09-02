未打針員工收解僱通知　國泰稱航班由已接種疫苗機組人員執勤

機管局早前要求所有進入機場禁區的機場員工均須接種新冠疫苗，不得再以定期檢測替代，亦不接納醫療豁免。國泰航空早前亦發出內部通告，要求10月1日起進入禁區工作的員工及外判服務供應商員工要打針。近日有消息指國泰已發信予未打針的員工，稱截至8月31日仍未收到其接種證明及不宜打針的醫生證明，公司會啟動解僱程序。國泰航空回覆表示，會審視未打針員工的職務，以評估是否獲續聘。

國泰早前已發出內部通告，指從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗；從12月起於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商員工，亦必須已接種疫苗。全部均不再接受以檢測證明替代。日前網上流傳一封內部通知信，告知8月31日或之前未提交接種紀錄或不宜打針醫生證明的員工，公司會將其解僱。

國泰航空回覆東網表示，正個別跟進處理少數未打針的個案，並已考量未能符合疫苗接種要求的機組人員個案，大部分是具備充分的醫療理據而無法接種疫苗，或正在長期休假。國泰會繼續審視尚未接種疫苗員工的職務，以評估他們能否獲續聘為國泰航空的機組人員。國泰指已有93%的駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員。本月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。

機場空運員工協會總幹事儲漢松表示，工會近日有收到不同航空及地勤公司員工求助，指公司就未接種疫苗的員工，有機會啟動終止合約程序；有公司則為離職的員工提供除代通知金外，額外多一個月的特惠補償金。他理解防疫需要下要求禁區工作的員工完成疫苗接種是無可厚非，但希望以崗位調整為優先考慮，工會已去信機管局反映訴求，不希望有員工因防疫政策而被「打爛飯碗」。