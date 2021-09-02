倘有新一波疫情　聶德權：不排除限制未打針人士進入場所

新冠疫苗接種計劃推行逾半年，接種率仍未達70%，公務員事務局局長聶德權今早(2日)出席活動後表示，將來若出現新一波疫情，為避免處所關閉，到時或迫不得已將已打針及未打針人士區分，並加設進入場所的限制，以減低傳播風險。

他又指，趁本地個案「清零」之際，要爭分奪秒提高疫苗接種率，政府現時階段性的目標是接種至少1劑新冠疫苗的市民需達合資格人口70%，並期望月底前可以達到。聶續指，接種率不可能做到百分百，但要做到「應打盡打」，當局亦會適時檢視，至於社區疫苗接種中心方面，當局會在一、兩個星期內公布未來服務的安排。

另外，教育局局長楊潤雄亦希望接種率能提高，並在社交距離措施可以放寬時，當局將考慮調整小學及幼稚園的上課安排。他在電台節目表示，今日已去信學校收集師生接種疫苗的數據，相信已有超過80%津貼及直資學校的教職員已打針，並希望學校向學生和家長解釋接種疫苗的重要性。