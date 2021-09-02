「甩轆」華大基因獲准復賽　本月重回政府檢測服務商行列

屢次「甩轆」的政府檢測服務承辦商華大基因，在今年1月底至4月期間曾涉及數宗事故，港府遂委託香港品質保證局，於4月底開始向該化驗所進行第三方審核，並提出多項建議。政府今日(2日)表示，考慮到該化驗所已就建議正面回應，及其採取的跟進及改善措施，當局將於本月起，容許華大基因繼續作為9個社區檢測中心服務承辦商之一，並按需要恢復營運流動採樣站。

政府亦已將該報告的建議，與其他8個社區檢測中心服務承辦商分享以作參考，以確保向公眾提供的病毒檢測服務合乎標準。

香港品質保證局審視該化驗所的有關文件，包括標準作業程序；同時亦進行了實地考察及與工作人員訪談，以評估有關作業程序的落實情況，其後就研究提出多項建議，包括確保對化驗所的有效管理，包括正式的管理架構，日常操作、事故管理及匯報的標準作業程序等；落實預防措施，例如更嚴謹地管控化驗所的檢測環境，以減低污染的風險；落實改善措施，例如訂立適當的程序，確保化驗所員工能偵測、匯報及跟進化驗所事故；以及繼續跟進落實專家就過往個別事故所提供的建議。

華大基因在今年4月初曾爆出呈報30宗初步個案，當局認為不尋常，並邀請港大微生物學系講座教授袁國勇到場調查，袁相信實驗室出現「標本交叉感染」。食物及衞生局及後表示，在承辦商提交調查報告前，暫停委派華大基因服務流動採樣站。