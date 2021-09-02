前年大三罷中拒捕及非法集結　科大男生與女教學助理判囚

前年「大三罷」示威活動期間，4名男女涉嫌在天水圍非法集結及拒捕等被控6項罪名，當中24歲科技大學男生早前承認1項拒捕罪，22歲女教學助理則承認1項無牌管有無線電通訊器具罪，其後被裁定非法集結罪和拒捕罪成。案件今(2日)於屯門裁判法院判刑。裁判官李志豪指出，上訴庭案例強調針對警員的罪行須考慮漣漪效應，非法集結及拒捕罪判處監禁屬無可厚非，判處教學女助理監禁5個月，罰款3,000港元；24歲男被告則判囚1個月。

辯方引述背景報告指，上述22歲女被告李凱兒背景正面，關心家人，獲僱主的公司董事撰文求情指其工作態度負責任，希望給予機會改過自新。辯方又指，被告李凱兒非法集結時間短，沒有暴力行為，到場時仍然穿裙，顯示不打算對抗，亦非領導角色。

至於24歲男被告莫雋晞，辯方指其學業上進，公開試失手後輾轉考入科大，現正研讀工程，犯案後深切反省，已感後悔，感化官亦認同屬單一事件，被告無暴力傾向。

此外，同案另外兩名被告，包括24歲男救生員及19歲中六女生。其中男被告自案件開審以來未有到庭，遭法庭發出拘捕令。