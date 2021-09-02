免遣返聲請非漢被控謀殺同居女友　自辯發誓否認殺害死者

現年39歲非洲裔男子，涉嫌在土瓜灣的劏房住所內殺死菲律賓籍同居女友，然後到警署投案，聲稱是自衞才出手。他否認一項謀殺罪，案件今（2日）在高院續審。被告出庭自辯指，透過免遣返聲請留港，除死者外亦有兩名妻子。他指死者生前經常「撩交嗌」，事發當日對方更張口咬他的拇指，他為了自衞才出手推死者，又表明在他入睡前，死者仍然清醒。被告最後聲淚俱下並發誓否認殺死死者。

39歲岡比亞籍被告OUSAINOU Touray，被控於或約於2019年4月10日，在香港謀殺當時40歲的女子CUYACOT Adele Melano。被告自辯稱，他在2015年認識死者，對方當時已經知道他是免遣反聲請者，不能在港工作，與死者結婚前他已另有2名妻子。被告指，死者為人友善，雙方於2019年在清真寺結婚，當時死者亦沒有要求他與2名妻子離婚。不過，死者結婚後，卻經常就他的2名妻子之事情爭吵，甚至出手掌摑他及拳打他。被告形容自己並不是一名暴力的人，死者施襲的時候，他一般只會口頭叫對方停手。

被告續供稱，案發當日，2人再次因為另外2名妻子之事爭吵，死者變得比以往更具侵略性，不但出拳打他胸口及頭部，更張口咬緊他的右手拇指逾一分鐘。為了掙脫死者，他曾出手推開對方。被告稱，2人爭執後，他便去睡覺，當時死者仍然清醒，身上也沒有明顯傷痕，豈料後來當他睡醒，卻發現死者已經死亡。控方向他指出，他當日曾捂着死者口鼻並殺死她，被告矢口否認，期間更不禁飲泣，法官於是下令暫時休庭，讓他平復情緒。