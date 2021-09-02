乳癌篩查先導計劃9月6日展開　每次須付225港元

乳癌是本港女性最普遍的癌症，大概每14名香港婦女便有1人確診入侵性乳癌，罹患入侵性乳癌的終生風險平均值約為6.8%。政府今日(2日)公布，乳癌篩查先導計劃將於下周一(6日)正式展開，為期2年，為合資格婦女進行乳癌篩查，目的是未出現任何乳癌症狀前，及早發現患上乳癌的婦女，以便盡早治療，避免癌症惡化。

根據癌症事務統籌委員會轄下的癌症預防及普查專家工作小組的最新建議，44至69歲的婦女如有某些組合的個人化乳癌風險因素，而令她們罹患乳癌的風險增加，可考慮每兩年接受一次乳房X光造影檢查。由香港大學所開發的乳癌風險評估工具已上載「癌症網上資源中心」。

在先導計劃初期，衞生署在轄下的3間婦女健康中心透過使用個人化乳癌風險評估工具，為參與婦女健康服務的合資格婦女評估她們罹患乳癌的風險，並提供乳癌篩查服務。參與婦女健康服務的婦女須繳付310港元年費，而合資格接受乳房X光造影檢查的婦女每次須繳付225港元。如有需要，她們亦可獲安排接受輔助性的超聲波乳房檢查。

衞生署會為領取綜合社會保障援助、受惠於公立醫院及診所醫療費用減免機制，及長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃下領取級別0院舍券的人士免去服務費用。現時3間中心分別位於藍田、柴灣及屯門。