商人梁仲豪被盜1460萬元首飾　3菲傭認罪候懲

巨龍船務股份有限公司董事梁仲豪，其位於香港深水灣道的豪宅遭菲律賓籍女家庭傭工盜竊，被偷去總值約1460萬港元的首飾及金條。該菲傭之後把贓物交予同樣在港任家傭的兩名女親戚典當。上述3名菲傭今天（2日）在高等法院分別承認盜竊及處理贓物共16項控罪。辯方律師求情時指，該菲傭是為母親籌募醫藥費，才偷事主的財物，而同案兩名親戚則強調過程中沒有獲取酬勞。法官聽罷陳詞後，下令3名被告還押至9月7日判刑。

47歲首被告Nones Carmelita Galay 為事主梁仲豪及其妻子Helen Frances Liang的家傭。32歲次被告Nones Maricris Galay 及51歲第三被告Alagna Cristina Noble，則分別為首被告的姪女及表姊妹。

案情指，2019年7月，警方針對當舖作例行調查時，發現有有關首被告的可疑典當紀錄，於是在同年9月4日，到事主位於深水灣的住所調查。梁仲豪及其妻確認被典當的財物屬於他們，而他們從未將財物贈予首被告。警方同日拘捕首被告。

警方調查下揭發，首被告在2018年5月至2019年9月期間，先後多次盜去僱主的財物，包括金條、金幣、頸鏈、耳環、名錶等，部分已被帶到當舖典當，也有部分交給胞姊保管，或仍收藏在自己房間。警誡下，首被告承認盜去有關物品，其餘兩名被告則稱，是受首被告指示，協助典當財物，又表明已把典當所得的金錢全部交給首被告。事主及後花約145萬港元，贖回部分被盜財物。