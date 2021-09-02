警籲買樓前要核實賣家身份　遇低價出售物業要留神

警方偵破串謀詐騙案，揭發有人扮空置物業業主，經律師樓盜取8個物業的業權，傀儡之後將物業抵押予財務公司申請貸款，甚至出售。為免蒙受損失，市民應如何自保？警方提醒

市民進行任何樓宇交易前，如果遇到低於市價出售的物業，應格外留神，並謹慎核實所有相關人士的身份真確性。

警方商業罪案調查科督察魏家傲說，買家進行任何樓宇交易前，應先進行樓宇估價，或參考附近單位的近期成交價，遇到低於市價出售的物業，應格外留神；亦應小心查證及謹慎核實所有相關人士的身份真確性，盡量實地查察物業。此外，持有空置物業的業主，應定期上門檢查單位狀況。

另外，業主可訂閲土地註冊處「物業把關易」服務，每當有相關物業的文書交付到土地註冊處註冊，就會收到電郵提示，得知有關文書的相關資料，包括文書日期、性質、文書交付註冊的日期及註冊摘要編號，方便業主及時追蹤和核實物業的最新變動。

他又呼籲市民如有懷疑，可以致電反詐騙協調中心24小時「防騙易18222」熱線，亦可瀏覽反詐騙協調中心網頁，獲得最新騙案手法資訊及警示。