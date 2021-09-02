西貢逾百年聖母七苦小堂及聖母聖誕小堂　擬議三級歷史建築

古物古蹟辦事處擬議雅賓利食水抽水站、聖母七苦小堂及聖母聖誕小堂為三級歷史建築，至於前大澳水務廠房則沒有評級。而繼主教山配水庫後，本港其餘3個戰前配水庫，包括雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫及歌賦山食水配水庫亦擬議為一級歷史建築。古物諮詢委員會將於下周四(9日)開會討論。

位於半山馬己仙峽道的雅賓利食水抽水站建於1938至1939年，鄰近雅賓利食水配水庫，擬議評為三級歷史建築。而位於大澳石仔埗街的前大澳水務廠房建於1959至1960年，則不被納入擬議評級。上述兩個項目均屬政府所有。

至於同屬私人擁有、被擬議評為3級歷史建築的包括建於1900年，位於西貢北潭涌上窰的聖母七苦小堂，以及建於1918年，位於西貢浪茄的聖母聖誕小堂。

此外，古諮會今年6月開會時，有委員曾提出因雅賓利食水抽水站周邊組合建築歷史價值甚高，並關注抽水站於本港供水系統的歷史價值及角色，認為該抽水站應獲更高擬議評級，應與雅賓利食水配水庫一同擬議為一級歷史建築，並最終決定交還古蹟辦重新審視建築評級。惟文件是次仍顯示雅賓利食水抽水站應擬議評為三級歷史建築，並沒有升級。

翻查資料，雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫及歌賦山食水配水庫，3個配水庫均具過百年歷史，見證供水及建築發展，於上次會上在沒有反對下，獲擬議為一級歷史建築。3個配水庫目前正在使用中，其中山頂食水配水庫為全港第一個山頂配水庫，於1897年落成，其通風口橫向，與以往直向不同，牆身石紋至今仍清晰可見紋理。至於歌賦山食水配水庫，從外形可見其一半建築藏在塔樓之中，內有舊式磚柱及較新進的工字鐵，融合新舊建築物，反映時代進步。雅賓利食水配水庫約有133年歷史，最為悠久。