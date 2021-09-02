逾半受訪者不知東涌市中心將建臨時街市　團體批資訊透明度不足

政府於2018年宣布於東涌站毗鄰的第六區商業大廈低層興建公眾街市，至今年6月食物及衞生局在東涌市中心興建臨時街市，預計2022年第4季落成啟用。有團體於7月至8月進行意向問卷調查，發現逾半受訪者表示不知道東涌市中心將興建臨時街市，超過八成受訪者認為政府向公眾及居民發放東涌臨時街市的資訊並不足夠。團體建議政府盡快落實公眾諮詢，增加資訊透明度。

東涌社區發展陣線、監察公營街市發展聯盟及東涌街市關注組就東涌臨時街市進行意向問卷調查，發現47%受訪者表示不知道東涌市中心將興建臨時街市，超過一半受訪者表示完全不知道臨時街市有甚麼設施。

監察公營街市發展聯盟成員姚靈音指出，政府公布興建街市資訊流通度不足，導致東涌居民未能完全掌握區內將興建臨時街市的消息。她又認為政府缺乏諮詢，導致居民沒有渠道表達對臨時街市想法及意見，建議政府盡快落實進行有關臨時街市的公眾諮詢，聆聽居民及持份者意見。

東涌社區發展陣線成員吳墁焜建議區議會設立工作小組，專責討論東涌街市的規劃及發展，持續監察東涌臨時街市和永久街市的興建進度、設計、細節等。

區議員郭平指調查結果顯示政府發布街市資訊及諮詢程序是嚴重不足，建議政府加強臨時街市的宣傳及諮詢工作，同時會監察臨時街市的運作程序，以免有壟斷情況出現，以鼓勵東涌小商戶的發展。