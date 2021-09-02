3女塗鴉炮台山天橋罪成　再索社服令報告候判

3名女子涉嫌於去年4月，在炮台山一條行人天橋噴字，被控刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪。案件經審訊後，3人被裁定全部罪名成立，案件原定今（2日）在東區法院判刑。惟裁判官王證瑜聽取辯方求情的陳詞後，認為各被告所造成或企圖造成的破壞不算嚴重，事後已賠償港鐵捐失，決定再為3名被告索取社會服務令報告，並將案件押後至10月15日判刑。押後期間各被告獲准以5000港元保釋候懲。

本案首兩名被告，29歲售貨員林瑋婷和24歲侍應林燕虹為兩姊妹，她們共同被控一項刑事損壞罪，控罪指她們於2020年4月6日，無合法辯解而損壞炮台山港鐵站B出口連接福元街的行人天橋。26歲投資顧問滕克恬則被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即在同日同地管有一支噴漆。

辯方替林氏姊妹求情指2人會面感化官時，坦白認錯。律師指她們自2019年開始留意社會事件，並參與一些合法的遊行示威。去年疫情爆發，2人的工作受牽連收入銳減，加上受到新聞言論影響，才到街頭破壞，但事後已賠償港鐵損失。辯方又指，滕的工作前景及專業資格或會受本案影響，若判囚更會打斷其攻讀中大全球政治經濟社會科碩士。滕承認一時愚昧犯案，並為連累家人而自責。