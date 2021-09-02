醫生陳恩發港鐵偷影裙底判社服令　官表明再犯會判監

呼吸系統科專科醫生陳恩發，涉嫌於去年7月在港鐵車廂內偷影女子裙底，並藏有其他裙底照。他早前經審訊後，被裁定2項作出有違公德的行為罪成，今（2日）於九龍城法院被判240小時社會服務令。裁判官鄭念慈判刑指，被告於審後被定罪，一般不會考慮社會服務令，惟因他向心理學家承認犯事，過去兩周還押亦可視為一個短刑期。加上其背景良好、重犯機會不高等，被告亦願意服最長時數的社會服務令表達悔意，故判處社服令。鄭官又提醒被告指，一旦重犯將會毫不猶豫地判他入獄。

48歲被告陳恩發，被控於2020年7月2日，在港鐵佐敦站往油麻地站的車廂內用手提電話拍攝2名女子的裙底相片。控方案情指，被告坐在車廂，一手攬着背囊，另一手持手提電話，放在背囊下，拍攝站在前方女子的裙底相，行為被另一名乘客發現及告知女事主；一番波折後，被告終被捕，其手機內又被發現屬於另一名女子的裙底相。

辯方今進一步求情時，指被告背景正面，感化官認為被告有真誠悔意，事後他亦尋求心理方面的協助，過去還押兩周令他體會到牢獄之苦。辯方強調，報告建議判處被告中等時數的社會服務，但被告願意接受最高時數的社會服務，而且被告仍須面對專業團體的聆訊，故希望法庭判處社服令。

裁判官判刑時提及被告已婚，與同為醫生的太太育有一名7歲女兒。官指事源於被告夫妻關係不太理想和工作問題繼而引發的心理問題，被告家中電腦亦被發現頗多女性腿部及裙底照片。但官指心理問題並非輕判理由，而被告的前同學、同事及教會牧師等，其實都能為被告提供協助，但被告在事發前沒有正面面對。裁判官指相信被告已得到深刻教訓，最終判處被告接受最高時數社會服務令，期間被告亦須接受精神治療或心理輔導。