疫下學生超重近視情況轉差　衞生署呼籲日做運動1小時

新冠肺炎疫情肆虐一年半，全港學生學習進度大受影響之餘，健康情況也明顯轉差。衞生署表示，疫情下兒童及青少年超重及肥胖問題，以及視力問題都有轉差迹象，相信與體能活動減少、飲食習慣改變、使用電子屏幕產品時間增加等因素有關。衞生署呼籲學生每日進行最少1小時中等至劇烈程度的體能活動、小心選擇食肆及外賣食物等，建立健康生活習慣。

衞生署社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)鍾偉雄表示，新冠肺炎爆發後，學生超重及肥胖的比率明顯上升。去年到母嬰健康院檢查的4歲小童，有5%超重及肥胖，比2019年的2.8%上升2.2個百分點。而2020/21年度出席學生健康服務的小一、小二學生，有20.2%超重及肥胖，比2019/20年度的13.9%上升6.3個百分點。至於中一學生，則有24.1%超重及肥胖，比上年度的21.4%上升2.7個百分點，其中男生情況較嚴重，有31.9%。

此外，根據去年10月至今年6月的數據，到母嬰健康院檢查的4至5歲小童中，有29.2%需要屈光檢查，比疫情前上升5.9個百分點；視力較弱的則有6.6%，比疫情前上升2.2個百分點；獲轉介到眼科專科診所的有13.6%，比疫情前上升4.3個百分點。此外，參與學生健康服務的小一及中一學生，也有更多需佩戴眼鏡。

鍾續指，衞生署8月底一項問卷調查訪問660名中小學生，發現近60%體能活動減少；近30%每日進食餐數增加；約40%更常飲添加糖分飲品及食零食；近70%因學業增加使用電子屏幕產品的時間；約70%戶外活動減少。上述生活習慣長遠或致近視，以及癌症、心血管疾病等慢性病，鍾建議學生每天進行最少1小時中等至劇烈強度的體能運動，每星期進行最少3次強化骨骼和肌肉的帶氧運動。如因學習需要長時間面對屏幕，應每20分鐘小休20秒，讓眼部肌肉放鬆。

衞生防護中心健康促進處高級營養師(健康促進)關淑瑩則建議學生正餐應多菜少肉、少油鹽糖，尤其避開現成調味料，例如茄汁本身已有25%的糖分。外出用膳或外賣時要可使用有營食肆搜尋器，選擇較為健康的食肆。