海洋公園水上樂園推優先通行證　加350元免排隊任玩

延期4年的海洋公園水上樂園終敲定於本月21日、即中秋節當日開放。除早前推出的成人票價320港元的早鳥優惠外，水上樂園今日（2日）宣布再推「水上通行證」安排，入場人士可額外購買250港元至350港元，則可享用特定遊樂設施的優先通行服務，無限次免排隊享用遊樂設施。

「水上通行證」分為指定版及無限版，指定版售價為250港元，可於包括八彩天梯、急流漩渦、旋風雙子梯等指定遊樂設施內，自選4個項目，享優先通行服務；至於無限版則售350港元，可無限次免排隊在園內享用所有遊樂設施。另外，若租用儲物櫃，價錢按空間大小由120元至280元不等，場內亦另有租金20元的小型儲物櫃。

水上樂園佔地約70萬平方呎，設有27個室內及室外景點遍布於五個主題區域，樂園今天邀請傳媒參觀及試玩多個設施。其中主題區「迷失部落」屬於室內場，不受天雨限制，並設有全港首座大型室內造浪池「天海灣」，面積達1,450平方米，將提供8種浪潮模式，造浪高度由底至高峰約0.3米至1米，並可感受衝浪的技術。

主題區「冒險灣岸」則設有多間小食店、沙灘椅及充電等，若入場人士玩累了，可到該處大快朵頤並放鬆身心。至於主題區「絕嶺深谷」則設有多項驚險體驗，包括3條高達17米的直立式滑梯，挑戰玩家膽量。