浸大設國安法課程　新生必須修讀　測驗合格方能畢業

隨着《港區國安法》落實，全港學校都必須推行國安法教育，包括大專院校。香港浸會大學率先將國安教育納入必修課程，要求今年入學的本科生修讀2小時的課程，並測驗合格才能畢業。

浸大「聯通課程」網頁顯示，課程名為「國家安全法教育」(The National Security Law Education)，編號為NSLE0001。新生需要修讀2小時的面授課程、完成2小時的閱讀材料，而測驗只會分為「合格」及「不合格」。本科生則無須修讀。

課程學習目標包括，參照中華人民共和國憲法和香港《基本法》，學習「一國兩制」和香港特別行政區的憲制地位；《港區國安法》對香港的重要性；概述《港區國安法》的主要條文；介紹法治的基本原則。

浸大在今年7月份表示，2021學年、即新學年入學的本科生，在畢業前須必修國安教育，雖不計學分，但設有評估計分，強調有關課程不單單與政治有關，還涉及網絡安全、環境安全及公共衞生等範疇。現正就讀本科課程學生，校方會鼓勵他們接受國安教育，碩士生及研究生暫未有相關要求。