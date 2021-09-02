涉冒業主盜8物業業權　其中涉市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目

警方昨日(1日)拘捕12人，涉嫌利用傀儡使用虛假身份證冒充業主，經律師樓盜取8個物業的業權。上述其中一個物業與市區重建局有關，市建局表示該物業涉及土瓜灣榮光街／崇安街發展項目(KC-014)，該局將繼續協助警方調查，現階段沒有進一步評論。該局重申，若有人以不法手段圖取利益，局方除將懷疑個案轉交執法機關跟進外，亦保留民事追究的權利。

市建局指出，於2018年6月開展項目後，曾多次嘗試聯繫上述涉事單位的原業主，包括凍結人口調查、掛號郵件及登報等，惟一直未能成功聯繫對方。在去年8月至10月期間，有一名男子委託代表向該局聲稱他獲原業主於去年轉讓該單位，並已將單位出租，以及要求局方向他發出收購建議。

局方職員在查核該單位的最新土地註冊文件，以核實該單位的業權狀況時，發現於最近物業買賣文件的原業主簽署與局方備存原業主於1959年樓宇買賣合約上的簽署，有明顯不同；其後經與生死登記總處查詢，得悉原業主已於1999年辭世。由於原業主長期失聯，市建局未能收購該物業，故該單位的業權其後由政府引用收回土地條例於今年5月27日收回。綜合市建局所查證的資料，該局懷疑當中有人提供虛假資料，進行誤導或詐騙，以圖取利益；遂於去年11月，主動聯絡警務處，就此可疑個案跟進調查。

市建局土瓜灣榮光街／崇安街發展項目(KC-014)，總共涵蓋36個街號的樓宇，面積逾3.2萬平方呎，受影響的業權共約307個，涉及的住戶數目共約330伙。