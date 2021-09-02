羅湖懲教所發生集體對抗行動　前區議員袁嘉蔚參與搞事

羅湖懲教所採取行動打擊在囚人士的非法活動。羅湖懲教所近日接獲情報，有個別人士企圖建立勢力，並聯絡其他還押者參與集體搞事，懲教署今日(2日)進行打擊非法活動，並派出「黑豹部隊」止亂，懲教署署長胡英明更親到現場督師，據了解，參與搞事者包括正在還押的南區前區議員袁嘉蔚。

袁嘉蔚因去年出席六四集會，而被控參與未經批准集結罪而完成服刑，但因為涉及去年民主派「35+」初選，涉違反《港區國安法》一案正在羅湖懲教所羈押，懲教署近日接獲情報，顯示個別還押在囚人士企圖在院所內建立勢力，並積極聯絡其他還押在囚人士參與。

署方今早對目標人物的工作地點進行突擊搜查，並發現她和其餘5名在囚人士藏有違禁品，前線人員即時對她們採取紀律檢控。至下午4時，其工作地點有18名在囚人士集體要求管方取消對該6名在囚人士紀律檢控，否則有進一步行動，據悉，參與搞事的在囚人士包括袁嘉蔚。

懲教人員即時採取行動，調派俗稱「黑豹部隊」的區域應變隊及警衛犬隊到羅湖懲教所支援前線人員，採取行動將該18名滋事分子隔離調查，確保院所安全及穩定，署長胡英明更親自督師。行動仍在進行中。

懲教署會確保一個安全和穩妥的羈押環境，並會採取措施打擊院所內任何的非法活動，絕不姑息。羅湖懲教所是一所中度設防監獄，羈押定罪及還押的成年女性在囚人士。