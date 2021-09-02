14指明地方納強檢　包括機場國泰貴賓室寰宇堂

政府今晚(2日)就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士接受新冠病毒檢測。另外，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處14個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士，亦須接受強檢。納入強檢的地方如下：

1. 在7月25日至8月16日期間曾身處赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口國泰貴賓室寰宇堂；

2. 在7月25日至29日、8月1日、8月4日至6日、8月9日至10日或8月13日至14日任何一日的中午12時至下午5時期間曾乘搭任何由東涌（滿東邨）開出往機場客運大樓（循環線）路線號碼S65的龍運巴士；

3. 在7月26日至30日、8月2日、8月5日至7日、8月10日至11日或8月14日至15日任何一日的凌晨零時至上午3時期間曾乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往東涌（逸東）路線號碼N64的龍運巴士；

4. 在8月15日下午3時至下午5時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場2樓221號舖大家樂；

5. 在8月11日中午12時至下午5時期間或8月14日上午11時至下午2時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場1樓114號舖潮東廊；

6. 在7月27日下午4時至7月28日凌晨零時、8月4日下午4時至8月5日凌晨零時、8月6日下午4時至8月7日凌晨零時、8月10日下午4時至8月11日凌晨零時或8月14日下午4時至8月15日凌晨零時期間曾身處赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7E181號舖莆田；

7. 在7月26日下午4時至7月27日凌晨零時、7月28日下午4時至7月29日凌晨零時、8月5日下午4時至8月6日凌晨零時或8月13日下午4時至8月14日凌晨零時期間曾身處赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7T090號舖can.teen；

8. 在8月12日下午4時至下午9時期間曾身處大嶼山東涌東堤灣畔地下24號舖必勝客；

9. 在8月12日上午10時至下午3時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下18-19號舖世窗冰室；

10. 在8月9日下午6時至下午8時期間曾身處赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號舖Gordon Ramsay Plane Food To Go；

11. 在8月12日下午2時至下午5時期間曾身處大嶼山東涌達東路18–20號及文東路41號東薈城（只包括商場）；

12. 在8月12日下午2時至4時期間曾身處大嶼山東涌港鐵東涌站恒生銀行；

13. 在8月15日下午6時至8時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市-逸東邨；

14. 在8月14日上午10時至中午12時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下1及2號舖創興銀行，

以上人士須於下周日(5日)或之前接受檢測。受檢人士若在8月31日至今日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告規定。