政Whats噏：覃德誠嫌租貴遷議辦　泛民區會主席殺入建制選區

喺荔枝角北服務近6年，來自民協嘅深水埗區議會主席覃德誠，一直喺區內租用私人大廈單位做議員辦事處。不過佢早前透過社交平台宣布，要搬遷議員辦事處，而且仲要跨選區搬到附近嘅蘇屋邨。巧合嘅係，同一座大廈平台另一邊就係當區建制派區議員所在嘅辦事處。換言之，覃係殺入建制派嘅地頭喎。

覃喺貼文話，佢自2016年開始租用原本嘅辦事處，但租金支出超過每月辦事處可營運費用嘅40%，以致多年嚟佢只係可以聘用一位全職職員以應付地區工作，實在非常吃力。加上佢依家擔任區議會主席，近來同區又有唔少區議員離任，認為有需要增加人手配合地區工作。佢話本月一日起，其位於蘇屋邨牡丹樓地下嘅辦事處已正式啟用。至於另一位同區嘅建制派區議員、屬於蘇屋選區嘅何坤洲，佢嘅辦事處亦正正喺同一大廈地下。

被問到點解要將辦事處搬到隔離選區時，覃接受查詢時就話原本辦事處嘅租金太昂貴，所以就向房屋署申請租用單位做辦事處，署方最終只提供呢個選項，為咗可以節省開支增聘人手，佢喺舊年11月就已經同房屋署簽約，然後等到原辦事處租約期滿先至搬遷，強調呢個係好大嘅取捨。佢又話一區有兩個議員並唔存在競爭問題，相反唔單止可以繼續服務街坊，鄰區市民亦會對於有兩位區議員而感欣慰。

對於有民主派區議員進駐自己所屬嘅選區，何坤洲就話今年年初已得知覃將會喺同一座大廈開設辦事處，佢又話自己喺該區服務咗一段長時間，唔擔心會有街坊因為覃嘅進駐而「轉會」喎。