《家長教育課程架構》以家長為本　教導處理心身健康

教育局昨日公布新編訂的《家長教育課程架構（幼稚園）》。教育局高級教育主任（家校合作）林菁樺表示，架構可供幼稚園用作參考，並按其校本情況，安排家長教育活動，其他機構亦可以參照架構提供合適的家長教育課程，家長則可透過架構系統地了解兒童的發展及學習需要。另外，教育局有意向每間幼稚園撥款5至6萬元，用作啟動有關教育活動，詳情有待公布。

項目團隊成員曾潔雯解釋，架構內容以焦點小組及問卷廣泛收集意見，再結合文獻資料所得出。收集得來自意見顯示，所有持份者都認為家長教育非常重要，而是次架構正是突出「家長為本」，教導家長先處理好自己心身健康，才能有效培育子女。

項目總監李南玉表示，課程架構中的4個主要核心範疇內容，4個核心範疇包括強調家長需認識兒童發展的範圍、性質、過程、方向和影響因素的「認識兒童發展」；提出以兒童為本的育兒方式，有助促進兒童自主及創意特質的「促進兒童健康、愉快及均衡的發展」；指出家長身心健康和兒童發展有相互影響關係的「促進家長身心健康」；以及提出家長應就兒童需要與幼稚園緊密合作的「促進家校合作與溝通」。