大澳花燈節下周六舉行　逾千手繪花燈遍水鄉

距離中秋節不足一個月，雖然疫情陰霾仍然籠罩香江，但有團體繼續第四年舉辦「大澳水鄉花燈節」，多達2500個色彩繽紛的手繪花燈下周六（11日）晚上將高掛大澳的大街小巷，並亮燈至本月底，與港人共慶中秋。主辦方表示，今年的花燈主題為「留下來的水鄉情」，希望在疫情及移民潮下，喚醒港人珍惜眼前人，「認清自己人生盞燈」。又呼籲前來賞燈人士應愛護環境及尊重大澳居民，避免中秋節當天蜂擁到大澳，令居民的親友難以回來過節。

由民間組織「大澳非茂里」和非牟利機構「香港開心D」主辦的「大澳水鄉花燈節」今年踏入第四屆，今屆活動獲得伍集成文化教育基金會贊助，規模較往年更大。除本月11日的花燈亮燈儀式外，更有手繪燈籠創作工作坊、大澳小龍賽市集、搖櫓游涌、文化體驗團、攝影相片展、音樂會等。

搞手之一的「大澳非茂里」創辦人張敏芳表示，今年共有2500個花燈高掛大澳的大街小巷及漁船，全部均由地區人士一同手繪而成，不少是畫上大澳的水鄉特色，包括大澳海域時常出現的中華白海豚，以及大澳聞名的蝦膏、虎山日落美景，每盞手繪花燈都色彩繽紛，別具水鄉特色。今年更創有一個吉祥物名叫「蜑彈虎」，蜑彈虎頭戴螃蟹造型的帽，展示大澳話「加啊能蟹」，即「能幹」之意。

由於花燈活動廣受歡迎，去年大批人湧入大澳賞燈，令到小島不勝負荷，不但有人亂丟口罩入單車籃影響公共衞生，更有大量遊客集中在去年中秋當日逼入大澳，令大澳交通嚴重擠塞，大澳居民的親友難以回來過節，最終去年大澳花燈節被逼提早結束。張敏芳指，今年花燈節汲取去年經驗，花燈掛得分散並遠離民居，關燈時間亦提早半小時至晚上9時，亮燈日子由本月11日至30日，呼籲遊客避免集中在中秋當日到訪，並要注意衞生，尊重大澳居民日常生活。

張敏芳又指，今年的花燈主題為「留下來的水鄉情」，因在疫情及移民潮下，社會氣氛充滿不安及離別的傷感，她希望憑著花燈節向社會發放正能量，「認清自己人生盞燈」，啟發留下來的港人珍惜眼前人，多回家團圓。