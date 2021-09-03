Dr.東：精神緊張壓力大可致患風癩 按壓3穴位可紓緩

不少都市人都曾出過風癩，患者會四肢或全身浮現一塊塊紅腫，似蚊叮又似蟲咬，而且皮膚痕癢難忍，愈抓癢，紅腫範圍就愈大。中醫指，風癩除了食物引致，精神壓力亦不容忽視，曾有50歲男士左上肩出現嚴重風癩，其性格急躁，工作及生活長期處於極度緊張狀態，需透過針灸治療。中醫又指，風癩一般會自行痊愈，若問題持續到影響睡眠質素，需立即求醫。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師姜小舟表示，中醫稱風癩作「癮疹」，癮疹是一種過敏性皮膚病，患者以女性居多。病因主要分為外源性及內源性，外源性病因指外部事物導致過敏，包括食物、藥物、日光等；內源性病因是指因患者身體狀況而致病，包括外邪入侵、勞累、精神緊張、自身免疫系統疾病等，但發病時間不定，持續時間長短不一，一般不超過24小時，消退後不留任何痕迹。

姜小舟說，癮疹臨床上常見的三種證型，分別是風熱犯表、風寒束表、血虛風燥等。風熱犯表即皮疹色鮮紅、灼熱劇癢，治療上須疏風清熱止癢，用藥蟬蛻、牛蒡子、苦參、知母等。風寒束表即皮疹色白、舌淡紅、苔薄白，治療上須疏風散寒止癢，用藥桂枝、麻黃、荊芥、防風等。血虛風燥即反覆發作、久治不愈，治療上須養血袪風，潤燥止癢，用藥白芍、生地黃、蒺藜等。

坊間不少人提議拍打及冰敷患處，姜指不建議患者如此做，因為容易刺激患處，加重病情，反而應讓患處自行康復。患者生活上更要留意致敏原因，例如在陽光下照射15分鐘，若發現自己屬陽光敏感便應避免曬太陽；少吃辛辣食物、海鮮和喝酒；日常亦應多做運動，增強自身免疫力。

治療方面，按壓穴位能有效紓緩癮疹，分別是血海穴、曲池穴、三陰交穴。血海穴位於大腿內側，髕底內側端上2寸，可作紓緩癮疹之餘，亦可補血養血。曲池穴位於手肘外側端，有清熱消炎，抗敏感作用。三陰交穴位於小腿內側，足內踝尖上3寸，可以幫助通氣滯。

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