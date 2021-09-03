東方日報A1：6宗死人復活賣樓　涉呃半億

警方瓦解一個涉及執業大律師、事務律師、地產代理及財務公司的跨界別犯罪集團，更揭發6宗是藉「死人復活」犯案手法去進行的離奇詐騙案。該集團成員涉嫌使用假身份證冒充是空置物業業主，將單位非法抵押或轉售，涉及共8個物業，金額高達6,270萬元。據知，其中一個物業是納入市區重建局重建計劃的土瓜灣榮光街47號物業，有人疑冒充已死去21年的業主非法出售，企圖騙取巿建局逾1,000萬元收購價。警方在本周三（１日）以涉嫌串謀詐騙拘捕12人，據知被捕者包括「熊貓大狀」蕭震然及其任職保險經紀的妻子、曾參選中西區區議會的「玉女律師」衛珮璇及另一名女律師林欣芳。

警隊商業罪案調查科總督察陳日淮昨在記者會指，警方去年年底接獲市建局轉介，關於一個土瓜灣物業，該物業於2018年6月被納入重建計劃，但市建局一直都未能聯絡業主洽談收購。至2020年9月，有人突然聯絡市建局，自稱受新業主委託商談收購事宜；惟市建局發現原業主早於1999年已去世，但物業竟然於21年後、即去年8月被出售，遂懷疑相關樓宇交易的真確性。

經調查後，商罪科發現另外7個物業於去年5月至今年4月期間，在未獲原業主的授權下，被人用作貸款抵押，甚至轉售予其他買家。陳稱，該7個物業並不涉及重建計劃，部分物業位於北角；而所有涉案物業都屬於樓齡偏高（44年至84年）、無做任何按揭、無人打理的長期空置單位，其中5個物業的業主，平均已去世逾10年以上，亦有業主已移居外地。

她指出，由於犯罪集團並不持有任何樓契正本，他們會安排傀儡使用假身份證，到已串通的律師樓辦理「遺失樓契宣誓聲明」，再到財務公司抵押申請貸款，由於相信已經一早與財務公司的職員串通，所以貸款順利獲批，款項由100萬至950萬元不等。集團又利用成員在網絡上放盤，並向買家訛稱物業是銀主盤，不可以申請按揭，需於成交前付清樓價。

當潛在買家出現，集團會派出傀儡充當原業主，進行賣買樓宇程序，當買家將樓價款項轉帳到賣方律師樓的銀行帳戶後，集團會再將部分款項用作償還財務公司貸款，其餘會轉去傀儡戶口，最終落入集團手中。涉案8個物業共涉款逾6,270萬元。

警方經部署後，於周三進行代號「秉信」行動，在多區以涉嫌串謀詐騙拘捕8男4女（30至64歲），包括案中主腦及骨幹成員，分別是一名大律師、兩名事務律師、一名法律行政文員、地產代理及財務公司職員等，檢獲涉案物業的買賣文件、貸款申請文件、銀行文件、多部電話及電腦。警方指案件中仍有人在逃，已鎖定相關人士身份。

被問到原業主如何追討物業？商罪科警司李慕賢稱：「業主後人會去追討物業，同一時間可能有人真金白銀購入物業，業權在土地註冊處屬於其他人，可能要透過民事訴訟方法始可取回業權。」

就兩名事務律師被捕，律師會會長陳澤銘回應指，不會就個別事件作出評論，如有任何專業失當情況，將按照律師會的既定程序進行調查及處理。

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