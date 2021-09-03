你要知：密封容器都無法防蟻？　專家推3寶輕鬆滅蟻

屋企畀蟻入侵點算好？家居受蟻患影響令人頭痕，數量龐大殺之不盡。為何蟻會入屋？又有甚麼辦法可以防治？由滅蟲專家任永強拆解箇中原因，鞏固家居防線。

任指出，蟻會入屋離不開幾個原因，包括食物、環境因素和天氣問題。夏天因為天氣熱和下雨的關係，會驅使蟻進入室內，而且蟻普遍喜歡甜的食物、餅類和昆蟲屍體，「家蟻通常有2種品種，一隻叫小黃蟻，即係法老蟻，由埃及傳過嚟；另一隻就黑蟻，佢哋移動得好快，一條路走得好快。」

家蟻一旦在屋內繁殖，數量繁多除之不盡，如何能將牠們一網打盡？任指，坊間有些滅蟻藥，可放到有蟻出沒的地方，「佢哋食咗就會慢慢傳播開去，然後成竇蟻就會死，但唔好擺喺近食物嘅地方，同要遠離小朋友。」除了滅蟻藥，任建議可用檸檬、洋葱或白醋，放在家蟻出沒地方驅蟻，皆因牠們怕酸。

為何家蟻能突破有蓋防線，殺入密封的砂糖容器，甚至垃圾桶內？任解釋，「有機會擺糖之前，個蓋未蓋得好，啲蟻已經寄居喺入面生長。」至於垃圾桶，因有食物廚餘關係，蟻好多時會在窗邊或隙位，沿垃圾桶慢慢爬進去，故有食物的地方就有蟻。

若不想屋企受蟻患影響，任直言最重要是把空隙封好，減少食物來源，以及保持家居衞生。又提醒要多加清潔廚房，特別是陰暗位置，「得閒要抹下啲嘢，小心煮食食材跌落地下。」另亦要把家居的隙位封好，減少蟻從隙位出沒，「噴啲酸嘢防治，咁啲蟻就唔敢過嚟。」