網上購物簡單便捷　酒世界交易平台葡萄酒自由買賣

自2008年香港取消葡萄酒稅，推動了港人品嘗葡萄酒意欲和加促買賣商機，近年因疫情持續，造就了網購的急促發展。於2019年創立的酒世界交易平台，讓香港人安坐家中，就可直接和世界各地的葡萄酒賣家自由交易，生意額亦節節上升。酒世界交易平台於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓企業大獎」獲得「超卓葡萄酒商貿及資產管理企業大獎」，證明創辦人及董事林淑怡小姐的眼光和實力。

對於獲得超卓大獎，林小姐認為是對平台的一個肯定。經營了葡萄酒生意已10多年的她，體會到很多商戶或私人客戶，很想將優質的葡萄酒出售但苦無渠道，於是她想到憑藉多年累積的經驗及人脈而開設平台，幫助酒商和買家作資源對接，別具前瞻性的視野驅使她於2019年成立酒世界交易平台。客人只要登入網（www.wwxplorer.com），即可瀏覽香港、英國、法國和新加坡的葡萄酒交易市場，利用平台專業物流配套，選擇心儀的葡萄酒後便可直抵家門。平台除支援多國買賣和有完善物流外，亦在英國和香港提供專業存酒服務。

平台的另一大好處是對專業酒商或私人收藏家而言，都可以在合理佣金開放的平台轉售葡萄酒，平台會要求私人收藏家在放售時，提供葡萄酒來源，如單據、相片或酒窖儲存資料等，以確保質素及買賣安全。客人亦可將心儀的葡萄酒清單加入關注列表，了解全球價格及獲得貨量提示。平台的競價機制以股票交易系統作模型，可速配買賣雙方的目標價，方便成交。「平台最大特色是讓客人獲得最安全、最透明的交易，客人可以格到最底價吸納到最優質的葡萄酒。另一方面，客人透過平台於不同地區選購時，可以選擇自己需要的貨幣結算，這個多貨幣及多地區買賣功能，是我們平台花了不少工夫才得以製作出來。」

平台內現時有過百供應商、逾2萬款葡萄酒的資料，貨量和價值超過港幣11億元計算，而價錢和貨量更可讓客人即時查閱。林小姐指平台成功之處，是一次過整合了葡萄酒市場的供應和價錢，為客人慳了不少時間，合理的佣金和開放的交易空間亦為商戶帶來便利，而且交易以「箱」作單位，無論是自用或於商業用途，都符合需求。

短短數年，平台發展一日千里，繼香港後，平台在上年於新加坡開設虛擬辦公室，並計劃稍後進軍內地市場。林小姐笑言平台每分每秒都在改善和進步，如支付方式變得多元化，近年亦拓展至新加坡。「網店和實體店的運作完全不同，要時刻考慮如何吸引客戶，廣告應該點投放、策略怎樣做，才可吸引線上客戶群。」

平台的大數據亦有助分析葡萄酒價格的走勢，如去年起意大利酒價升幅較大，主要是美國對意大利以外的歐盟國家加了關稅，遂令意大利酒需求增加，因而令不少客人轉而搜購其他國家的出品。「香港客人其實很願意試新酒，近年來自新疆的葡萄酒，性價比高富獨特風味，客人也有興趣嘗試。」對於將來，林小姐希望可以將生意拓展至亞洲其他地方，接觸更多客戶。