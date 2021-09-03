政府擬引入非港人專科醫生　議員質疑醫管局難滿足培訓需求

政府早前提出《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，引入香港永久性居民的非本地培訓醫生。然而，政府日前再提出修訂，包括容許非香港永久性居民的海外專科醫生特別註冊。於今日(3日)的法案委員會會議，多位議員支持修訂，但要求政府提供預計的特別註冊醫生數字，另有議員質疑醫管局現有資源難以滿足大量實習及培訓需求。

議員張宇人表示，雖然支持修訂方案，但與解決醫管局人手問題依然有差距，也憂慮「開了閘但對面無水」，期望政府提供推算來港醫生的數字。他又建議政府容許受僱於100間指明院校的臨床教授及專科醫生，同樣透過特別註冊來港行醫。張又表示，政府應該加強向本地醫科生解說，政策並不會影響他們的實習及就業機會，希望醫科生不要被人誤導，以為海外醫生會「搶飯碗」。

議員陳沛然表示，早前曾進行一份問卷調查，諮詢業界對條例的意見。結果顯示有80%反對，只有10%贊成，而95%的醫科生都反對。他又批評條例草案破壞現有審批、考試制度，影響深遠，質疑如有非本地培訓醫生來港考試及實習，對本地兩間大學會有一定衝擊，又表示「醫管局係咪食得晒？」

食物及衞生局局長陳肇始回應指，修例的目的是為了公眾利益，強調當局會維持醫生的水平，亦不會影響本地醫科生的實習及就業機會。醫管局則指，轄下醫院有空間增加實習名額。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，現時當局無要求有限度註冊醫生一定要懂廣東話，醫管局聘用他們，應考慮會否與病人直接溝通，若只限懂得廣東話的醫生方獲聘用，部分職位未必可找到適當人選。海外醫學院是否符合資格將交由特別註冊委員會決定，而委員會內有醫管局、兩間大學及醫專代表等，他相信能夠勝任把關工作。

醫學會則認為，內地醫生暫未有專科評估機制，而海外醫生於當地有適當工作，他們會否放棄工作來港值得深思，南亞地區普遍薪酬較低，其專科條件亦要配合醫專的評估，建議當局要視乎香港的環境、醫管局工作壓力及薪酬。至於是否能吸引海外醫生放棄在原居地來港就業，值得商榷。