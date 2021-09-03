金茂坪「猛鬼戲院」料月內清拆　重建成電影文化中心

觀塘重建馬不停蹄，位於秀茂坪、有「猛鬼戲院」之稱的金茂坪戲院最快於本月清拆。消息指，該戲院閒置近30年後將進行拆卸重建，並重建成「香港電影文化中心」，預計2024年可啟用，支援電影業發展。金茂坪戲院外圍目前已貼上清拆告示，消息指，戲院預計今年9月或10月開始拆卸重建。東網正向戲院業主華懋集團查詢。

保育人士袁智仁對事件感驚訝，直言去年曾為發展商保育顧問提供活化及保育意見，始料不及戲院將面臨清拆之災。他指戲院屬單幢式，尚保存可容納約千人的座位，其他戲院已經「搵唔到」，非常有氣勢。他形容該院以往一直是東九龍地標，更曾經歷大規模山泥傾瀉，見證政府自此逐步取替寮屋及斜坡維修的城市發展歷史，具有極高的歷史意義。

他批評華懋集團一方面談及要保育近期熱話的中環街市，一方面又清拆具歷史意義的戲院，非常諷刺。即使發展商打算在原址重建電影文化中心，亦應保留戲院原貌，再作保育，以新舊融合為主題，吸引更多年輕一代參觀。

金茂坪戲院位於秀茂坪，於1978年開業，見證香港光輝電影歲月，至上世紀90年代不敵電影蕭條而結業。該戲院結業後多次傳出靈異怪事，更被形容為「猛鬼戲院」，成為區內熱門廢墟探索地點之一。