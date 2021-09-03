5名中大生二號橋暴動罪成　官指被告留守暴動現場為衝擊警防線

警方於前年11月欲進入中大搜查，演變成激烈衝突，有人在中大二號橋向警方投擲逾20枚汽油彈。5名當日被捕的中大生，否認暴動、在非法集結時使用蒙面物品、以及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具等共8罪。5名被告經區域法院審訊後，暫委法官張潔宜今天（21日）在西九龍法院裁定所有被告罪名成立，各人須還押至10月19日候判，以待辯方準備書面求情陳詞，及索取背景報告。法官裁決時指眾被告自願留守暴動現場，目的就是要與他人共同衝擊警方防線。

5名被告為劉晉旭（22歲）、符凱晴（23歲）、高梓斌（23歲）、陳歷釋（20歲）和許貽顓（22歲），均為中大學生。控罪指，5人於2019年11月11日，在中大賽馬會學生宿舍一座附近二號橋及環迴東路一帶，參與暴動；及在非法集會中，無合理辯解而使用蒙面物品；符另涉管有一支螺絲批和一個金屬錘頭；許則涉管有一把扳手；控方案情指，當日下午約1時至2時半，中大二號橋發生暴動，示威者4次以垃圾車掩護，衝擊警方防線，投擲硬物及共23枚汽油彈，在第4次衝擊後，警方展開驅散；5名被告在暴動現場附近被截停，各人當時穿黑衣、戴防毒面具、手套及眼罩等物品。

暫委法官張潔宜裁決時認為控方各證人誠實可靠。就辯方陳詞時指，各被告可能是案發前一刻才到達用作衝擊警方防線的垃圾車後面，且可能只是經過和在附近旁觀，張官卻認為即使不能確定各被告到場的確切時間，被告必然預計到二號橋有暴力事件發生，如果不打算參與其中，理應盡快離開以保自身安全。然而各被告在暴動現場被捕，張官認為意味各人不可能是驅散前一刻才到場，亦沒有爭取第一個機會離開現場。

辯方在審訊中，曾傳召了中大通識教育基礎課程講師李駿康博士作供，李博士稱案發前數月已有中大生穿黑衣及戴防毒面罩，表達政治立場。惟張官亦引述李博士的另一段證供，指當日中大各處都有派發防護裝備，但李博士不打算前往現場，故沒有使用；相反各被告卻全副武裝前往現場，認為唯一不可抗拒的推論，是被告自願留守暴動現場與其他人集結，共同目的是衝擊警方防線，阻礙警方執法。張官最終裁定各被告暴動罪成。

就各被告干犯「禁蒙面法」方面，張官指辯方稱被告用防毒面罩保護自己，惟即使有警民對峙的情況，一般旁觀者理應保障自身及遠離，被告卻戴上面罩並前往暴動現場，唯一推論是被告打算參與非法集結，辯方說法不構成合理辯解，裁定各被告在非法集結時使用蒙面物品罪名成立；而符凱晴及許貽顓所攜有的涉案物品，可用作傷人及刑毀，亦沒有證據顯示與課堂或學生活動有關，故裁定兩人管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成。