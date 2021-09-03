律政司歎慢板　父遇襲斃命2年未獲死亡證　孝子喊活着受折磨

1名管理員於2019年工作期間，被人襲擊至腦部死亡，其後警方同月已破案並拘捕疑兇，但事件距今已近2年，死者家屬仍未取得死亡證，即使警方已完成調查，但律政司因排期等待處理刑事案件，其後才決定是否作死因研訊，而死因庭又稱需要警方完整調查報告。工聯會九龍東總幹事鄧家彪批評，本港司法制度僵化，既令事件中的家屬無了期等待，無法處理遺產承辦和其他程序、文件。

家屬陳先生直言，司法制度複雜，既無法幫助市民，更要因此「跑程序」去處理，但各方部門亦沒有聯繫，「稅局早前寄稅單，稱我為遺產繼承人，需為父親交稅，試問我點樣交呢？」

鄧家彪今日(3日)聯同香港五金電子科技總工會，協助1名在2019年因工作期間給人襲擊腦部死亡的管理員之家屬，至今仍未獲發出死亡證。他又舉例早前一宗發生在2014年的醫療美容死亡案件，要7年後才有審訊結果，要家屬苦等7年才可有裁決還死者一個公道；一旦刑事審訊結束，死因研訊又展開，形容此為「執法延遲等於延遲公義，對家屬是二次傷害」。

鄧指，死者妻子原本為丈夫取得死亡證後，就能辦理好所有「身後事」再回鄉長住，但一直等了接近2年仍未有任何消息。家屬陳先生指，每日母親都會想起父親，淚如雨下，「就算住鄉下，可能隨時又會打電話畀你，叫你返香港審。」他批評港府拖延發放死亡證，令更多受害人身心受害，「咁你想我點，我們都是人，唔係扯線公仔。」

鄧建議，港府應引用死因裁判官條例第41條，由死因裁判官向涉及刑事程序而耗時已久的死者家屬，發出《死亡事實證明書》，有關文件等同《死亡證明書》，獲得遺產承辦處的確認，及啟動遺產承辦，並應得到銀行、金融機構、公營機構等的接受。他遂指，港府應正視有關不幸家庭的困難，為死亡證制度和遺產承辦制度作改革，將刑事調查及發出死亡證的制度切割。