女警長巴士擒色狼被打傷　疑犯承認非禮襲擊還押候判

男銷售員涉嫌於6月在一輛巴士上非禮女乘客，車上一名休班女警長知悉後上前協助女乘客，並攔截銷售員，卻遭對方拖行至巴士下層，致頭部撞傷及肋骨骨折。銷售員事後逃去，警方經調查後，於案發3日後到銷售員的住所將他拘捕。銷售員今（3日）在東區法院承認一項非禮及一項對他人身體加以嚴重傷害罪，裁判官明言控罪嚴重，將他還押至本月16日判刑，期間待索閱其背景報告。

32歲被告謝嘉豪報稱任職電腦銷售員，其非禮罪指他於今年6月4日，在西營盤皇后大道西262號外的一輛城巴巴士上非禮女子X。另一項對他人身體加以嚴重傷害罪，則指他同日於薄扶林道香港大學西閘外的一輛城巴巴士上，非法及惡意傷害女子韓婉芬。控方指被告去年因涉及非禮罪行，而被令簽保守行為一年，他干犯本案時違反了該簽保守行為令。

案情指當日X坐在涉案巴士上層後方右邊窗口位置，行車途中突然感到被人從後觸碰胸部數次，她遂向後望並見被告坐在她後方，於是與被告對質及表示要報警，被告則不斷向X道歉。同車的休班女警長韓婉芬上前協助X，巴士車長得知事件後把車停下，等待警員到場。惟被告突然站起來逃走，韓雖捉着被告，卻遭他扯落樓梯，令其身體多處受傷，包括肋骨骨折等。被告成功逃去，但警員調查後終將他拘捕，警誡下被告承認非禮X，傷人一事則保持緘默。