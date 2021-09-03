Mu變種病毒威力強　港累計2宗輸入個案　疫苗功效恐大打折扣

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(3日)出席節目表示，本港早前已錄得2宗、被世界衞生組織列為值得關注的Mu變種病毒株輸入個案，建議衞生防護中心詳細公布病例資料，令市民掌握新變種病毒在本港的情況。世界衛生組織表示，該變異病毒具有免疫逃脫特性，恐讓新冠疫苗失效，需要更多研究以進一步了解其特性。

何表示，Mu變種病毒株最早今年1月於南美哥倫比亞出現，至今錄得4500宗相關個案，近半在美國，其次集中在南美國家，特別是哥倫比亞及智利。Mu變種病毒株目前未知是否具更強傳染力，但根據基因圖譜分析，Mu變種病毒株的S蛋白內出現最少9處轉變，包括N501Y及E484K突變；而參考其他變種病毒，如果這些位置出現突變，肯定會影響疫苗產生的中和抗體水平。

翻查資料，世衞日前將「Mu」(B.1.621)變種新型冠狀病毒，列為「值得注意的變種」(variant of interest)，屬於第二級別，威脅較第一級「值得憂慮的變種」(variant of concern)低。Mu於今年1月在哥倫比亞首次出現，截至8月29日，已有39個國家出現Mu病例，包括美國和歐洲部分地區。雖然Mu變種病毒於全球的傳播率下降，現時低於0.1%，惟在哥倫比亞流行率高達39%，厄瓜多爾的流行率達13%。初步數據顯示，該變異株具有免疫逃脫特性，對抗體較有抵抗力。換言之，目前的新冠疫苗或失效。

另外，新冠疫苗接種計劃推行半年進展緩慢，其中長者打針比率更持續偏低，港府近日先後在觀塘商場及樂富廣場提供毋須預約接種服務，企圖再「谷針」。何栢良表示，目前只有約4成60歲或以上長者接種第1針，而本港至今12,114宗確診中，屬60歲或以上有一半人居住黃大仙，觀塘、九龍城、深水埗及油尖旺，認為當局應增撥資源在相關地區進行外展接種服務。