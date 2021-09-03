國旗國徽法委員會完成審議　9.29立會恢復二讀

全國人大常委會去年通過《國旗法》及《國徽法》修正草案，港府及後提出《2021年國旗及國徽(修訂)條例草案》，列明禁止網上侮辱國旗或國徽，並將檢控時限延長2年。法案委員會於今日(3日)完成審議，將於9月29日在立法會會議上恢復二讀辯論。

會議上，議員何俊賢指出不少團體在七一、十一等大型節日舉行酒會，或許會在慶祝活動使用五星旗，倘若全部行業都需要事先申請，政府難有充足人手處理，問及可否豁免申請。政制及內地事務局局長曾國衞對議員的憂慮表示理解，將會在大型節日前再度跟進，並承諾會在大型節日前作出清晰宣傳指引。

議員陸頌雄質疑私人製造紀念品，例如製作五星旗口罩作非商業用途會否被禁止，又指出不少五星旗設計，包括政府的設計都曾出現五星並排的錯誤情況，促港府加強規範工作。政府回應指有關五星旗紀念品需要根據條例中的橫寬比例製作，不涉及私人利益的紀念品可以得到允許，又指出物品上的五星旗圖案可以放大縮小，但必須符合比例。

本次會議完成逐條審議，委員會主席張國鈞表示毋須舉行下次會議，條例將會在9月29日在立法會會議上恢復二讀辯論，並會在9月10日向內務委員會提交報告。