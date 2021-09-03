今增4宗輸入病例　均由菲律賓抵港並打齊兩針

新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，今日(3日)新增4宗輸入個案，涉及4名女子，年齡介乎32至45歲，她們均由菲律賓抵港，全部已接種2劑疫苗；另外，由於近期出現5宗與疫苗病毒株污染相關的個案，當局已刪除確診紀錄，故本港個案至今累計為12,113宗。

另外，由於宿霧太平洋航空營運於本周三(1日)由菲律賓馬尼拉飛抵香港的航班「5J272」，有4名乘客經抵港檢測而確診，以及有1名乘客未能符合第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》指明的條件，衞生署遂引用該規例，禁止宿霧太平洋航空營運的客機，在今日至本月16日期間從馬尼拉着陸香港。

衞生防護中心表示，由於近期出現與疫苗病毒株污染相關的個案，為審慎起見，中心主動檢視所有自疫苗接種計劃，於今年2月展開後確診的本地個案。衞生署公共衞生化驗服務處進行的基因分析顯示，5宗個案的病毒樣本，個案編號分別為11252、11265、11352、11703及11726，與「SARS-CoV-2」疫苗病毒株脗合。其中有1宗個案(個案編號：11703)曾於社區疫苗接種中心接種疫苗後進行檢測，而餘下4宗個案曾到訪同一間有提供新冠疫苗接種服務的私家醫生診所。

上述5宗個案於入院後均沒有被驗出帶病毒和抗體。中心分析了個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為這些個案與疫苗病毒株污染脗合，故已將個案由本港確診個案列表中刪除。

此外，東涌逸東(二)邨美逸樓、石澳石澳村208號，以及大嶼山愉景灣明翠徑3號觀霞樓被納入強檢名單，相關指明人士須於明日(4日)接受病毒檢測。