房委會延長非住宅租戶租金寬減　超市租戶須提交銷售額下跌證明

房屋委員會商業樓宇小組委員會今(3日)召開會議，通過再度延長房委會合資格非住宅租戶/暫准證持有人(包括商用車輛月租戶)提供75%租金寬減，為期6個月，由今年10月1日至明年3月31日。此外，委員會亦通過超級市場/超級廣場租戶在此輪寬減措施當中，須提出申請及提供銷售額下跌的證明文件，才可獲得延長租金寬減。房委會表示，因應今次措施，估計令房委會少收約6.6億港元租金。

房委會發言人表示，觀察到市民在疫情期間仍對日用品和食品維持高度需求，超級市場/超級廣場一直能夠維持良好的銷售業績，考慮到須確保審慎運用資源，若相關租戶在延長租金寬減期內的總銷售額，較上一年同期有所下跌，他們可提出申請並於提供銷售額下跌的證明文件後，房委會將按其銷售下跌的百分比，向租戶提供相同百分比的租金寬減，上限為75%。

今次委員會亦通過，在上述延長租金寬減期內，房委會轄下非住宅處所的合資格租戶／暫准證持有人，如須遵照政府的防疫規定或指示而關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運的期間申請全額租金寬免。

今次延長寬減措施估計可惠及房委會轄下合共約1.01萬個非住宅租戶/暫准證持有人，包括約2,500個零售租戶/暫准證持有人、約3,300個工廠大廈單位租戶/暫准證持有人、約70個廣告牌的租戶/暫准證持有人、約40份巴士車長休息室租約的租戶/暫准證持有人和約4,200個停車場使用者。

為配合政府有關支援企業和減輕市民財政負擔的措施，委員會自2019年10月起通過6輪措施，向房委會轄下合資格的零售、工廠大廈單位和非住宅租戶提供租金寬減。房委會自2019年10月1日至明年3月31日共30個月期間，房委會向轄下合資格非住宅租戶／暫准證持有人提供租金寬減而少收的租金，總額估計約為29.46億港元。