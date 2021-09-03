教育局否定幼師薪級表　指會衍生超額教師　業界：失望和遺憾

教育局早前完成幼稚園教育計劃檢討，認為設立強制性幼稚園教師薪級表不可行。教育局長楊潤雄今日（3日）在出席立法會時指，若設立幼師薪級表並與政府資助掛鈎，將會影響靈活性和彈性。他指，目前幼稚園基本教師每月薪酬達2.3萬港元至逾4萬港元，會進一步加強教師的專業發展，改善他們工作環境等。

他又指，現時幼稚園在當局計劃下，能靈活調撥資源，聘請了約1,000名額外教師，若推行強制性薪級表，會衍生「超額教師」問題，隨着學生人口的下降，問題會更趨嚴重，局方會進一步支援幼稚園持續發展，包括加強教師的專業發展，改善幼稚園改善校舍環境等。

幼兒教育人員協會表示，業界在多次與局方的會議中，已經討論過當局提出的技術問題，而設立薪級表亦是特首林鄭月娥的競選承諾，對局方現時指設立薪級表不可行，感到非常失望和遺憾。教聯會亦表示失望，指不少幼師反映薪酬未能合理反映專業資歷和工作年資，建議短期內在起薪點維持現有水平的基礎上，盡快調整幼師薪酬範圍上限，長遠要落實幼師薪級表，挽留人才。

另外，對於坊間有指移民潮是學生流失原因，教育局局長楊潤雄承認，事實上離港的人較以前多，但指出不同年級的學生都有出現跟家人離港的情況，局方會整體考慮，在9、10月有數字後會考慮應對移民潮的措施。他指，局方將於月中統計學生數字，了解今年整體影響，分析是長遠或短暫人口變動，再考慮具體的方案處理。

他又指，若學生人數減少為短期變動，局方可透過調節開班門檻或保留超額教師一定年期的方法處理，如人數長期下跌，須考慮學校穩定性、教學效能、學生利益和資源運用，擬定應對方案。