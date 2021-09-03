拉丁舞導師抽脂後死亡　涉事女西醫還押至中秋節判刑

體重達113.5公斤的拉丁舞導師李嘉瑩，於7年前到尖沙咀一間美容中心接受背部抽脂療程後死亡，當日負責進行療程的女西醫關孝孜否認一項誤殺罪，案件經審後，陪審團早前一致裁定被告誤殺罪成。被告今（3日）在高院求情後，法官決定為死者家人索取一份創傷報告，以評估事件對他們造成的影響，案件押後至9月21日（中秋節）判刑，期間被告繼續還押監房看管。

38歲女被告關孝孜，於2006年在香港大學醫學院畢業，2007年開始執業。她被控一項誤殺罪，指她於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（終年32歲）。

辯方求情指，被告在單親家庭長大，早年到英國求學，直至母親患癌後，才回流香港，並成功入讀香港大學醫學院，畢業後進入醫管局工作，期間被告開始對整容行業心感興趣，她離開機構，到整容診所跟師傅學習，亦到中國、韓國及泰國多地修讀課程。法官卻質疑該做法，指常理而言，醫生應在受認可機構內培訓才能夠取得專業資格。

辯方遂指，案發後被告離開美容中心，改為從事老人治療服務的工作。由案發直至警方落案起訴被告的4年間，被告及家人都一直承受壓力及煎熬。辯方提到，當死者在手術台上呼吸困難時，雖然被告曾經一度離開手術室，但她很快折返及進行創救。惟法官駁斥，指當時死者已經失去心跳，搶救是於事無補，相反事後被告沒有主動說出當天替死者注射俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑的份量，直至開庭審訊才由證人去揭露，難以顯示被告是合作及有悔意。

辯方最終形容本案是一場悲劇，稱死者與被告份屬好友，被告就事件亦失去摯友。控方回應時，提及《私營醫療機構條例》於2018年修訂後，限制抽脂在內的部分手術必須在領牌的醫療中心內進行。