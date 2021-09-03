熱血公民主席鄭松泰宣布即日解散　2成員已辭任區議員

政府上月26日裁定熱血公民鄭松泰不符合選舉委員會界別分組選舉的候選人資格，宣布鄭即時喪失立法會議員資格。時隔一星期，熱血公民今(3日)在社交網站表示，該黨面對目前已無政治進路的現實，宣布由即日起解散。另現任區議員黃兆健及王頴思亦預料難逃DQ命運，在政府出手之前齊齊辭去區議員一職。

大埔區議員黃兆健宣布，辭任該區的運頭塘民選議員議席，即時生效。他今午(3日)在社交平台提到，由於近年香港政治形勢急速變化，有感議政空間減少，故作出決定。他認為，建設香港不限於從政，守護大家珍惜的人和事，相信可在不同崗位為香港服務。

黃兆健又指，他在2017年起開始參與運頭塘公共事務，4年多來接觸不同街坊，都讓他和運頭塘建立聯繫。他表示，現時正跟進中的個案，會在辭職後繼續跟進，其手提電話短期內亦會保留，呼籲有需要的朋友隨時聯絡。而黃辭職後，大埔區議會議員人數剩餘11人，民主派佔9人，仍然主導該區控制權。

王頴思亦於今日辭去元朗區逸澤民選區議員一職，所有地區服務包括辦事處、聯絡電話、Facebook專頁亦都會中止。她感謝街坊、地區人士及不同組織，甚至辦事處幾位同事和義工等支持，得以凝聚和發揮，建立了難能可貴的友誼和互助連繫。她又提到過去的工作能夠將其社工專業知識應用出嚟，幫助有需要街坊，亦令自己獲益良多、感受至深。