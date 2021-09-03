港大22學生哀悼孤狼被禁足　校方邀面談　學生卻找律師兼封口

香港大學學生會評議會7月初通過動議「哀悼」七一刺警兇手，44名評議會成員早前被港大無限期禁止進入校園及使用大學設施，港大其後解除了當中18名學生的禁令，至今仍有22人未獲「解禁」。港大校委會主席李國章接受傳媒訪問時透露，該22名學生持不合作態度，不但找律師陪同與校方人員會面，又封口不作回應，李指此舉無助解決問題，「想幫你都幫唔到」，故禁令只能一直持續。

李國章接受報章專訪，談到對涉及動議學生的禁足決定，他解釋解除18名學生禁令，是因為當中有5人沒有出席會議；5人當日遲到並無參與投票；3人有出席但無權投票，校方經了解後，認同13人有充分理由證明與事件無關，可重返校園。

李又指有5名參與投票的學生有悔過之心，故校方接納他們的解釋，解除禁令，「其餘還有5名同學表示，當日有參與投票，但當時情況混亂，一時不清楚在做甚麼，加上亦夾雜了朋輩壓力，見人舉手自己又舉手，事後強調並非有意為之。」

除了4名已被起訴的學生外，至今還有22名學生不獲解除禁令，李稱他們獲邀請解釋時，有人找律師陪同及保持緘默，李形容上述學生的態度「根本唔合作，無法理解他們在事件中是否存在任何困難」，明明只要上來解釋，成件事可以淡化，「但唔合作嘅話，我想幫你都幫唔到」，他又指相關行為很傻。